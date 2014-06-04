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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир - Румыния
Алжир - Румыния: обзор матча 04 июня 2014
Алжир
04.06.2014, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алжир - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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