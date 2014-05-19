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апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 31 тур
Анжи-2
2 : 2
Краснодар-2
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 2
Алания
Матч завершен
Витязь
1 : 0
Армавир
Матч завершен
2 : 4
Терек-2
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Астрахань
1 : 0
Дружба
Матч завершен
МИТОС
1 : 3
Волгарь
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 32 тур
0 : 3
Тех. поражение
Знамя Труда
0 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Коломна
2 : 4
Матч завершен
Волга
0 : 1
Тосно
Матч завершен
Спартак К
0 : 0
Строгино
Матч завершен
Текстильщик
2 : 2
Зенит-2
Матч завершен
Вологда
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Химки
2 : 0
Псков
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 27 тур
0 : 3
Тамбов
Тех. поражение
Локомотив
3 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
1 : 2
Авангард
Матч завершен
Металлург Л
1 : 1
Спартак-2
Матч завершен
Рязань
0 : 0
Факел
Матч завершен
Калуга
2 : 1
Орел
Матч завершен
Подолье
1 : 2
Витязь
Матч завершен
Сокол
2 : 1
Зенит
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 5 тур
Сантос
1 : 2
Атлетико Минейро
Матч завершен
Витория
0 : 1
Палмейрас
Матч завершен
Крисиума
0 : 0
Интернасьонал
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 10 тур
Волеренга
2 : 2
Лиллестрем
Матч завершен
Сарпсборг 08
1 : 1
Русенборг
Матч завершен