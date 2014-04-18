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Расписание матчей 18-04-2014

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март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 26 тур Таблица
18 апреля, 17:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Урал
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 34 тур Таблица
18 апреля, 22:30
Атлетико
2 : 0
Эльче
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 34 тур Таблица
18 апреля, 22:30
Сент-Этьен
0 : 0
Ренн
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 19 тур Таблица
18 апреля, 16:30
Челябинск
4 : 0
Матч завершен
18 апреля, 17:00
Тюмень
2 : 1
Носта
Матч завершен
18 апреля, 17:00
Динамо Киров
0 : 1
Волга
Матч завершен
18 апреля, 18:30
Лада-Тольятти
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
18 апреля, 18:30
Спартак
0 : 0
Рубин-2
Матч завершен
18 апреля, 19:00
Сызрань-2003
1 : 3
КАМАЗ
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 26 тур Таблица
18 апреля, 11:00
Анжи (мол)
0 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
18 апреля, 14:00
Томь (мол)
1 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
18 апреля, 14:30
Локомотив (мол)
3 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, первый матч Таблица
18 апреля, 02:45
Стронгест
2 : 0
Дефенсор Спортинг
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 43 тур Таблица
18 апреля, 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
Брайтон
Матч завершен
18 апреля, 18:00
Блэкберн
0 : 0
Йовил
Матч завершен
18 апреля, 18:00
Борнмут
2 : 4
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
18 апреля, 18:00
Уиган Атлетик
3 : 0
Рединг
Матч завершен
18 апреля, 18:00
Чарльтон
0 : 0
Болтон
Матч завершен
18 апреля, 20:15
Блэкпул
0 : 1
Бернли
Матч завершен
18 апреля, 22:30
Донкастер Роверс
0 : 2
Дерби Каунти
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 30 тур Таблица
18 апреля, 21:00
Кайсери Эрджиесспор
0 : 5
Трабзонспор
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 4 тур Таблица
18 апреля, 18:00
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
Динамо-Брест
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 27 тур Таблица
18 апреля, 19:00
Брондбю
3 : 1
Сендерийск
Матч завершен
18 апреля, 21:00
Орхус
0 : 4
Мидтьюлланд
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014). группа A, 34 тур Таблица
18 апреля, 22:45
Инвернесс
0 : 0
Абердин
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 25 тур Таблица
18 апреля, 22:15
Высочина
1 : 1
Богемианс 1905
Матч завершен
Россия
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