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Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 18 апреля 2014
Амкар-Пермь
18.04.2014, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Урал
66'
Э. Манучарян
82'
В. Хозин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Урал
90'
+5
Желтая карточка
А. Сапета
89'
Замена
Д. Тумасян
️️️️
С. Оттесен
Травма
Д. Каюмов
86'
Замена
Д. Каюмов
️️️️
К. Васильев
84'
82'
ГОЛ! 0:2!
В. Хозин
Пас отдал
А. Ерохин
75'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
Желтая карточка
И. Черенчиков
74'
70'
Замена
А. Белозеров
️️️️
А. Новиков
67'
Травма
А. Новиков
66'
ГОЛ! 0:1!
Э. Манучарян
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Белоруков
61'
Замена
Д. Нийхолт
️️️️
П. Твумаси
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
5
Януш Гол
ЦП
8
Фегор Огуде
АП
27
Патрик Твумаси
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ЛП
10
Эдгар Манучарян
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
31
Вавржиняк
97
Фибел
21
Белоруков
79
Черенчиков
18
Коломейцев
14
Васильев
5
Гол
27
Твумаси
8
Огуде
99
Канунников
4-4-1-1
12
Заболотный
6
Оттесен
15
Новиков
2
Хозин
7
Данцев
10
Лунгу
10
Манучарян
41
Сапета
30
Асеведо
21
Ерохин
2
Гогниев
21
Белоруков
4
Никитин
4
Никитин
21
Белоруков
27
Твумаси
32
Нийхолт
32
Нийхолт
27
Твумаси
14
Васильев
7
Каюмов
7
Каюмов
14
Васильев
6
Оттесен
34
Тумасян
34
Тумасян
6
Оттесен
15
Новиков
63
Белозеров
63
Белозеров
15
Новиков
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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