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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Донкастер Роверс - Дерби Каунти
Донкастер Роверс - Дерби Каунти: обзор матча 18 апреля 2014
Донкастер Роверс
18.04.2014, пятница, 22:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Дерби Каунти
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Донкастер Роверс - Дерби Каунти
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0
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Матчи команд
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17.10.2026
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