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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 18 апреля 2014
Томь (мол)
18.04.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
20'
П. Кудряшов
83'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Д. Надирашвили
️️️️
А. Макурин
90'
83'
ГОЛ! 1:1!
А. Делькин
Замена
А. Линкин
️️️️
В. Пашкевич
81'
78'
Замена
Д. Дюжков
️️️️
В. Пестрячев
75'
Замена
А. Бочаров
️️️️
Е. Давыдов
Желтая карточка
П. Кудряшов
74'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
С. Аксанов
73'
71'
Желтая карточка
Р. Дарбинян
Замена
И. Крицкий
️️️️
Д. Сасин
65'
56'
Замена
Д. Мелихов
️️️️
Е. Баляйкин
46'
Замена
И. Максимов
️️️️
М. Палиенко
34'
Желтая карточка
С. Обивалин
ГОЛ! 1:0!
П. Кудряшов
20'
Желтая карточка
А. Дырдин
17'
11'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
96
Егор Давыдов
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Томь (мол)
71
Михаил Дюжиков
ВР
18
Михаил Гайдамак
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
3-5-2
12
Межиев
54
Букачев
8
Омельянчук
15
Кисенков
73
Дырдин
0
Москов
11
Аксанов
21
Макурин
48
Пашкевич
77
Сасин
29
Кудряшов
3-2-1-1-3
1
Вавилин
88
Обивалин
2
Григорян
47
Божин
47
Дарбинян
13
Почивалин
32
Баляйкин
99
Палиенко
90
Делькин
41
Пестрячев
96
Давыдов
48
Пашкевич
0
Линкин
0
Линкин
48
Пашкевич
11
Аксанов
18
Гайдамак
18
Гайдамак
11
Аксанов
77
Сасин
68
Крицкий
68
Крицкий
77
Сасин
21
Макурин
74
Надирашвили
74
Надирашвили
21
Макурин
41
Пестрячев
70
Дюжков
70
Дюжков
41
Пестрячев
32
Баляйкин
97
Мелихов
97
Мелихов
32
Баляйкин
96
Давыдов
21
Бочаров
21
Бочаров
96
Давыдов
99
Палиенко
87
Максимов
87
Максимов
99
Палиенко
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
91
Владимир Гусев
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
43
Олег Роганов
ЦП
3
Павел Васильев
ЦЗ
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
91
Владимир Гусев
ЦП
71
Михаил Дюжиков
ВР
Остались в запасе
43
Олег Роганов
ЦП
3
Павел Васильев
ЦЗ
31
Алексей Федоров
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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