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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 18 апреля 2014
Атлетико
18.04.2014, пятница, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
72'
Ж. Миранда
90+1'
Д. Коста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эльче
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Коста
90'
+1
90'
Красная карточка
К. Сэпунару
77'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
Р. Гарсия
74'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Миранда
Пас отдал
Х. Соса
72'
71'
Замена
А. Ньигес
️️️️
К. Хиль
65'
Желтая карточка
С. Пелегрин
63'
Желтая карточка
А. Ривера
Желтая карточка
Д. Коста
63'
Замена
Х. Соса
️️️️
Д. Вилья
62'
57'
Замена
Фидель
️️️️
К. Эррера
Замена
Диего
️️️️
Коке
57'
55'
Желтая карточка
Коро
50'
Желтая карточка
К. Сэпунару
Пенальти не реализован!
Д. Вилья
50'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Адриан
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Аарон Ньигес
ЛП
10
Фидель
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-3-3
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
20
Адриан
19
Коста
7
Вилья
4-4-1-1
25
Эррера
22
Суарес
22
Сэпунару
18
Пелегрин
4
Ботиа
10
Хиль
10
Хави Маркес
15
Санчес
5
Ривера
10
Коро
17
Эррера
7
Вилья
7
Соса
7
Соса
7
Вилья
6
Коке
10
Диего
10
Диего
6
Коке
20
Адриан
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адриан
10
Хиль
7
Ньигес
7
Ньигес
10
Хиль
17
Эррера
10
Фидель
10
Фидель
17
Эррера
10
Хави Маркес
22
Боаки
22
Боаки
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Атлетико
Эльче
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Главный тренер
Диего Симеоне
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетико - Эльче
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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