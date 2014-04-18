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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Йовил
Блэкберн - Йовил: обзор матча 18 апреля 2014
Блэкберн
18.04.2014, пятница, 18:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 0
Завершен
Йовил
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Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
- : -
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
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Англия. Национальная лига, 16 тур
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2 : 0
31.10.2026
Йовил
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Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
Йовил
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Йовил
1 : 2
24.10.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Уилдстон
0 : 6
10.10.2026
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