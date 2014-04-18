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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Стронгест - Дефенсор Спортинг
Стронгест - Дефенсор Спортинг: обзор матча 18 апреля 2014
Стронгест
18.04.2014, пятница, 02:45
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
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