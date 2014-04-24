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март 2014
апрель 2014
Лига Европы (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
Севилья
2 : 0
Валенсия
Матч завершен
Бенфика
2 : 1
Ювентус
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 20 тур
Рубин-2
1 : 3
Челябинск
Матч завершен
3 : 3
Сызрань-2003
Матч завершен
КАМАЗ
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Волга
1 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
Зенит-Ижевск
1 : 0
Носта
Матч завершен
Спартак
0 : 2
Тюмень
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 27 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 2
Амкар (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, первый матч
Насьональ
1 : 0
Велес Сарсфилд
Матч завершен
Сан-Лоренсо
1 : 0
Гремио
Матч завершен
Атлетико Насьональ
1 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч
Сантос Лагуна
0 : 2
Ланус
Матч завершен
США. МЛС 2014
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур
Мариуполь
1 : 2
Ворскла
Матч завершен
Говерла
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Волынь
1 : 4
Металлист
Матч завершен
Черноморец
1 : 1
Динамо
Матч завершен