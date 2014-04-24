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Расписание матчей 24-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Лига Европы (2013/2014), 1/2 финала, первый матч
24 апреля, 23:05
Севилья
2 : 0
Валенсия
Матч завершен
24 апреля, 23:05
Бенфика
2 : 1
Ювентус
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), 20 тур Таблица
24 апреля, 16:00
Рубин-2
1 : 3
Челябинск
Матч завершен
24 апреля, 16:00
3 : 3
Сызрань-2003
Матч завершен
24 апреля, 18:00
КАМАЗ
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
24 апреля, 18:00
Волга
1 : 0
Лада-Тольятти
Матч завершен
24 апреля, 18:00
Зенит-Ижевск
1 : 0
Носта
Матч завершен
24 апреля, 18:30
Спартак
0 : 2
Тюмень
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 27 тур Таблица
24 апреля, 17:00
Кр. Советов (мол)
3 : 2
Амкар (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, первый матч Таблица
24 апреля, 02:45
Насьональ
1 : 0
Велес Сарсфилд
Матч завершен
24 апреля, 05:00
Сан-Лоренсо
1 : 0
Гремио
Матч завершен
24 апреля, 05:00
Атлетико Насьональ
1 : 0
Атлетико Минейро
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч Таблица
24 апреля, 07:10
Сантос Лагуна
0 : 2
Ланус
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
24 апреля, 03:30
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 20 тур Таблица
24 апреля, 16:00
Мариуполь
1 : 2
Ворскла
Матч завершен
24 апреля, 18:00
Говерла
0 : 2
Днепр
Матч завершен
24 апреля, 20:30
Волынь
1 : 4
Металлист
Матч завершен
24 апреля, 20:30
Черноморец
1 : 1
Динамо
Матч завершен
Россия
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