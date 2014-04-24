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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
Кр. Советов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 24 апреля 2014
Кр. Советов (мол)
24.04.2014, четверг, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 2
Завершен
Амкар (мол)
18'
М. Палиенко
38'
С. Давыдов
85'
С. Сипатов
30'
К. Сидоренко
66'
Н. Голдобин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
88'
Замена
Е. Парамонов
️️️️
А. Курзенев
88'
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Н. Голдобин
ГОЛ! 3:2!
С. Сипатов
85'
Замена
С. Обивалин
️️️️
М. Палиенко
84'
Замена
Д. Мелихов
️️️️
С. Давыдов
77'
Желтая карточка
О. Роганов
68'
66'
ГОЛ! 2:2!
Н. Голдобин
Замена
А. Бочаров
️️️️
И. Максимов
57'
46'
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Нийхолт
46'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Р. Урхов
Замена
С. Сипатов
️️️️
А. Павленко
46'
Замена
О. Роганов
️️️️
В. Пестрячев
46'
Замена
В. Почивалин
️️️️
С. Божин
46'
44'
Желтая карточка
И. Кричмар
ГОЛ! 2:1!
С. Давыдов
38'
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Сидоренко
28'
Замена
В. Трошев
️️️️
М. Смирнов
Замена
А. Павленко
️️️️
Б. Телес
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Палиенко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
84
Роман Воробьев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Амкар (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
2
Илья Кричмар
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Кр. Советов (мол)
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Амкар (мол)
32
Иван Коновалов
ВР
40
Владимир Трошев
ЦЗ
11
Евгений Парамонов
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
3-2-2-1-2
31
Федоров
47
Дарбинян
47
Божин
25
Концедалов
6
Телес
2
Григорян
87
Максимов
84
Воробьев
99
Палиенко
69
Давыдов
41
Пестрячев
4-1-1-3-1
1
Черчесов
45
Придюк
25
Смирнов
30
Таказов
2
Кричмар
38
Алейников
32
Нийхолт
10
Урхов
97
Голдобин
63
Сидоренко
91
Курзенев
99
Палиенко
88
Обивалин
88
Обивалин
99
Палиенко
69
Давыдов
97
Мелихов
97
Мелихов
69
Давыдов
Павленко
17
Сипатов
17
Сипатов
Павленко
87
Максимов
21
Бочаров
21
Бочаров
87
Максимов
41
Пестрячев
43
Роганов
43
Роганов
41
Пестрячев
47
Божин
13
Почивалин
13
Почивалин
47
Божин
6
Телес
8
Павленко
8
Павленко
6
Телес
91
Курзенев
11
Парамонов
11
Парамонов
91
Курзенев
97
Голдобин
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
97
Голдобин
10
Урхов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
10
Урхов
25
Смирнов
40
Трошев
40
Трошев
25
Смирнов
32
Нийхолт
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Нийхолт
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
3
Павел Васильев
ЦЗ
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
95
Михаил Рожков
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Остались в запасе
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
70
Денис Дюжков
ЦФ
3
Павел Васильев
ЦЗ
71
Владислав Лялякин
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
Остались в запасе
95
Михаил Рожков
ЦП
32
Иван Коновалов
ВР
Главный тренер
Эрик Ашурбеков
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Амкар (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Силантьев
(Самара)
Стадион:
Металлург
Новости команд
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Кр. Советов (мол)
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