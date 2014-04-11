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    Эрик Ашурбеков

    Тренер
    Имя Эрик
    Отчество Магомедсалимович
    Фамилия Ашурбеков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 5 января 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Амкар (мол) 6 2 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.04.2014 Томь (мол) 0 : 0 Амкар (мол)
    17.04.2014 Амкар (мол) 4 : 0 Урал (мол)
    24.04.2014 Кр. Советов (мол) 3 : 2 Амкар (мол)
    01.05.2014 Амкар (мол) 0 : 0 ЦСКА (мол)
    09.05.2014 Спартак М (мол) 2 : 2 Амкар (мол)
    15.05.2014 Амкар (мол) 1 : 0 Краснодар (мол)
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