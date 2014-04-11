Эрик Ашурбеков - статистика
Тренер
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Магомедсалимович
|Фамилия
|Ашурбеков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1973
|Имя
|Эрик
|Отчество
|Магомедсалимович
|Фамилия
|Ашурбеков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|5 января 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Амкар (мол)
|6
|2
|1
|3
|Дата
|Матч
|11.04.2014
|Томь (мол)
|0 : 0
|Амкар (мол)
|17.04.2014
|Амкар (мол)
|4 : 0
|Урал (мол)
|24.04.2014
|Кр. Советов (мол)
|3 : 2
|Амкар (мол)
|01.05.2014
|Амкар (мол)
|0 : 0
|ЦСКА (мол)
|09.05.2014
|Спартак М (мол)
|2 : 2
|Амкар (мол)
|15.05.2014
|Амкар (мол)
|1 : 0
|Краснодар (мол)