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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Днепр
Говерла - Днепр: обзор матча 24 апреля 2014
Говерла
24.04.2014, четверг, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
64'
Е. Коноплянка
90+4'
Жулиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Днепр
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Жулиано
Желтая карточка
Уоллес
90'
+1
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
М. Шацких
73'
Замена
Д. Трухин
️️️️
А. Хомин
72'
64'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
60'
Красная карточка
С. Кравченко
59'
Желтая карточка
Д. Канкава
59'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Р. Ротань
Желтая карточка
Р. Кочиш
53'
52'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
И. Стринич
46'
Замена
Д. Кулаков
️️️️
А. Федецкий
Замена
Уоллес
️️️️
К. Орош
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-5-1
16
Шевченко
8
Люлька
22
Лисицкий
33
Акакпо
15
Орош
11
Шарпар
30
Кочиш
29
Буяльский
4
Хомин
16
Шацких
10
Фещук
4-2-2-2
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
23
Стринич
3
Мазух
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
15
Орош
8
Уоллес
8
Уоллес
15
Орош
16
Шацких
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
16
Шацких
4
Хомин
15
Трухин
15
Трухин
4
Хомин
44
Федецкий
15
Кулаков
15
Кулаков
44
Федецкий
29
Ротань
14
Кравченко
14
Кравченко
29
Ротань
23
Стринич
11
Селезнев
11
Селезнев
23
Стринич
Остались в запасе
Говерла
Днепр
22
Дмитрий Бабенко
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
30
Мариус Никулае
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Говерла - Днепр
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Днепр
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
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2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
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2017.06.19 06:34
6
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
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2016.06.08 09:58
10
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2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
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