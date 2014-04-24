Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Ювентус
Бенфика - Ювентус: обзор матча 24 апреля 2014
Бенфика
24.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Ювентус
3'
Э. Гарай
84'
Лима
73'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Ювентус
Желтая карточка
А. Алмейда
88'
ГОЛ! 2:1!
Лима
Пас отдал
Э. Перес
84'
82'
Замена
П. Освальдо
️️️️
К. Тевес
Замена
И. Кавалейру
️️️️
А. Гомеш
82'
73'
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Асамоа
Желтая карточка
Артур
71'
65'
Замена
С. Джовинко
️️️️
М. Вучинич
Замена
Лима
️️️️
О. Кардосо
62'
Замена
А. Алмейда
️️️️
М. Сулеймани
60'
45'
Желтая карточка
П. Погба
Желтая карточка
А. Гомеш
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гарай
Пас отдал
М. Сулеймани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
19
Родриго
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-1-1
1
Артур
6
Сикейра
24
Гарай
4
Луизао
2
Перейра
10
Сулеймани
8
Маркович
33
Перес
20
Гомеш
19
Родриго
7
Кардосо
3-1-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
4
Касерес
19
Бонуччи
21
Пирло
2
Лихтштайнер
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
9
Вучинич
32
Тевес
10
Сулеймани
34
Алмейда
34
Алмейда
10
Сулеймани
20
Гомеш
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
20
Гомеш
7
Кардосо
9
Лима
9
Лима
7
Кардосо
9
Вучинич
21
Джовинко
21
Джовинко
9
Вучинич
32
Тевес
10
Освальдо
10
Освальдо
32
Тевес
Остались в запасе
Бенфика
Ювентус
1
Ян Облак
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Бенфика - Ювентус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:50 (прямая)
Новости команд
Все
Бенфика
Ювентус
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+