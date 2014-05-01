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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ювентус - Бенфика
Ювентус - Бенфика: обзор матча 01 мая 2014
Ювентус
01.05.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бенфика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бенфика
90'
+5
Желтая карточка
Э. Сальвио
90'
+2
Травма
Э. Гарай
89'
Красная карточка
Л. Маркович
Красная карточка
М. Вучинич
89'
86'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Л. Маркович
82'
Желтая карточка
Я. Облак
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Видаль
78'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Льоренте
78'
76'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Н. Гайтан
Замена
С. Джовинко
️️️️
Л. Бонуччи
73'
68'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Родриго
67'
Вторая желтая
Э. Перес
Желтая карточка
К. Асамоа
64'
61'
Желтая карточка
Э. Перес
56'
Желтая карточка
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Рубен Аморим
ЛВ
8
Лазар Маркович
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
19
Родриго
ПВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Бенфика
1
Артур
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
27
Асамоа
23
Видаль
8
Погба
2
Лихтштайнер
32
Тевес
12
Льоренте
4-3-2-1
1
Облак
2
Перейра
4
Луизао
24
Гарай
6
Сикейра
8
Маркович
33
Перес
10
Гайтан
19
Родриго
6
Аморим
9
Лима
23
Видаль
10
Маркизио
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
10
Освальдо
10
Освальдо
12
Льоренте
19
Бонуччи
21
Джовинко
21
Джовинко
19
Бонуччи
19
Родриго
34
Алмейда
34
Алмейда
19
Родриго
8
Маркович
10
Сулеймани
10
Сулеймани
8
Маркович
10
Гайтан
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Гайтан
Остались в запасе
Ювентус
Бенфика
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Ювентус - Бенфика
1
1
2
4
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:25 (прямая) "НТВ" 22:55 (прямая)
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