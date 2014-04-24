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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 24 апреля 2014
Севилья
24.04.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Валенсия
32'
С. Мбиа
35'
К. Бакка
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
В. Иборра
️️️️
Витоло
90'
89'
Желтая карточка
П. Алькасер
73'
Замена
Жонас
️️️️
С. Фегули
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
71'
Желтая карточка
М. Марин
70'
Замена
М. Марин
️️️️
Х. Антонио Рейес
58'
56'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Картабия
46'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Х. Бернат
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Витоло
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Мбиа
Пас отдал
И. Ракитич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Хави Фуэго
ЦЗ
22
Жереми Матье
(К)
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
20
Сейду Кейта
ОП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Севилья
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
17
Жонас
ЦФ
4-2-1-2-1
34
Бету
3
Наварро
2
Пареха
17
Фасио
90
Фигейраш
23
Карришу
25
Мбиа
11
Ракитич
7
Витоло
19
Рейес
70
Бакка
4-3-1-2
13
Гуаита
27
Перейра
18
Фуэго
22
Матье
24
Бернат
8
Фегули
10
Парехо
20
Кейта
10
Картабия
9
Алькасер
11
Варгас
7
Витоло
10
Иборра
10
Иборра
7
Витоло
19
Рейес
22
Марин
22
Марин
19
Рейес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
24
Бернат
14
Гайя
14
Гайя
24
Бернат
10
Картабия
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Картабия
8
Фегули
17
Жонас
17
Жонас
8
Фегули
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Сисиньо
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Боян Ул (Словения)
Джанлука Карьолато (Словения)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:50 (прямая)
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