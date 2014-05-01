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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 01 мая 2014
Валенсия
01.05.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Севилья
12'
С. Фегули
25'
Жонас
69'
Ж. Матье
90+4'
С. Мбиа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
С. Мбиа
Желтая карточка
Ж. Матье
90'
+3
86'
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
А. Барраган
️️️️
Жонас
84'
Желтая карточка
Д. Алвес
83'
Травма
Жонас
83'
79'
Замена
М. Марин
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Д. Парехо
78'
Желтая карточка
С. Фегули
73'
Желтая карточка
С. Фегули
73'
72'
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 3:0!
Ж. Матье
69'
62'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
Ф. Картабия
️️️️
П. Пьятти
60'
Желтая карточка
Х. Бернат
54'
ГОЛ! 2:0!
Жонас
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
Э. Варгас
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
20
Сейду Кейта
ОП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ОП
23
Даниэль Карришу
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
24
Бернат
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
20
Кейта
10
Пьятти
17
Жонас
11
Варгас
4-2-2-1-1
34
Бету
23
Коке
17
Фасио
2
Пареха
3
Наварро
25
Мбиа
23
Карришу
11
Ракитич
19
Рейес
7
Витоло
70
Бакка
10
Пьятти
10
Картабия
10
Картабия
10
Пьятти
17
Жонас
19
Барраган
19
Барраган
17
Жонас
10
Парехо
18
Фуэго
18
Фуэго
10
Парехо
3
Наварро
5
Морено
5
Морено
3
Наварро
19
Рейес
22
Марин
22
Марин
19
Рейес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Мичел
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Севилья
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая)
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