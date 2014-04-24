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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Металлист
Волынь - Металлист: обзор матча 24 апреля 2014
Волынь
24.04.2014, четверг, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Металлист
90+2'
Э. Бикфалви
22'
В. Гоменюк
61'
В. Гоменюк
67'
К. Вильягра
80'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Металлист
ГОЛ! 1:4!
Э. Бикфалви
90'
+2
Желтая карточка
Д. Задерецкий
89'
82'
Замена
О. Красноперов
️️️️
Эдмар
80'
ГОЛ! 0:4!
К. Хавьер
Пас отдал
А. Гомес
75'
Замена
А. Богданов
️️️️
В. Гоменюк
Желтая карточка
В. Шиков
73'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Ф. Матей
70'
67'
ГОЛ! 0:3!
К. Вильягра
Пас отдал
К. Хавьер
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Гоменюк
Пас отдал
П. Ксенз
Замена
А. Кичак
️️️️
Д. Козьбан
57'
Красная карточка
В. Недилько
55'
Замена
Р. Мемешев
️️️️
Р. Лопес
52'
Желтая карточка
Г. Шиш
39'
35'
Замена
К. Вильягра
️️️️
Марлос
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Пас отдал
М. Азеведо
Желтая карточка
С. Симинин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
88
Игорь Скоба
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Рамон Лопес
ПП
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
11
Селин
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
3-2-3-1-1
42
Недилько
23
Шершун
30
Симинин
4
Шиков
16
Шиш
20
Задерецкий
88
Скоба
93
Матей
5
Лопес
10
Бикфалви
89
Козьбан
4-2-2-2
29
Горяинов
19
Ксенз
18
Гуйе
6
Азеведо
19
Пшеничных
29
Бланко
8
Эдмар
10
Марлос
10
Хавьер
8
Гоменюк
10
Гомес
89
Козьбан
13
Кичак
13
Кичак
89
Козьбан
93
Матей
79
Бабатунде
79
Бабатунде
93
Матей
5
Лопес
7
Мемешев
7
Мемешев
5
Лопес
10
Марлос
3
Вильягра
3
Вильягра
10
Марлос
8
Эдмар
32
Красноперов
32
Красноперов
8
Эдмар
8
Гоменюк
90
Богданов
90
Богданов
8
Гоменюк
Остались в запасе
Волынь
Металлист
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Селин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
55
Александр Нойок
ОП
5
Александр Осман
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
26
Роман Никитюк
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Селин
ЦФ
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
5
Александр Осман
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Металлист
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Металлист
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