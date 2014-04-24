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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 24 апреля 2014
Мариуполь
24.04.2014, четверг, 16:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
71'
Д. Таргамадзе (П)
49'
А. Яхович (П)
82'
А. Яхович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
90'
+5
Замена
Ю. Павлик
️️️️
А. Яхович
90'
+1
Желтая карточка
А. Скляр
84'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
С. Турсунов
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Яхович
Пас отдал
А. Романчук
75'
Желтая карточка
С. Турсунов
74'
Замена
О. Баранник
️️️️
О. Мищенко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Таргамадзе
71'
Замена
С. Яворский
️️️️
А. Мандзюк
64'
62'
Желтая карточка
А. Романчук
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Гречишкин
56'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Яхович
Желтая карточка
И. Цюпа
48'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
А. Тотовицкий
46'
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
28'
Желтая карточка
И. Ордец
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ОП
43
Виталий Рябушко
ЦП
54
Юрий Павлик
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-3-2-1
1
Гальчук
93
Цюпа
32
Ищенко
91
Бутко
18
Ордец
99
Таргамадзе
24
Гречишкин
6
Довгий
5
Тотовицкий
11
Чурко
10
Кулач
3-2-3-1-1
1
Непогодов
17
Чеснаков
23
Сапай
3
Ткачук
4
Даллку
84
Романчук
99
Мищенко
44
Пердута
6
Скляр
17
Турсунов
18
Яхович
24
Гречишкин
15
Мишнев
15
Мишнев
24
Гречишкин
Мандзюк
13
Яворский
13
Яворский
Мандзюк
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
16
Мандзюк
5
Тотовицкий
18
Яхович
54
Павлик
54
Павлик
18
Яхович
17
Турсунов
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
17
Турсунов
99
Мищенко
24
Баранник
24
Баранник
99
Мищенко
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
27
Дмитрий Кравченко
ОП
43
Виталий Рябушко
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
43
Виталий Рябушко
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ильичевец
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