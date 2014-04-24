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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Насьональ - Велес Сарсфилд
Насьональ - Велес Сарсфилд: обзор матча 24 апреля 2014
Насьональ
24.04.2014, четверг, 02:45
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Велес Сарсфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Насьональ - Велес Сарсфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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