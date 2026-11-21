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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Бельграно
Велес Сарсфилд - Бельграно: обзор матча 21 ноября 2026
Велес Сарсфилд
21.11.2026, суббота, 02:00
Аргентина. Примера, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Бельграно
59'
R. Martinez
110'
D. Godoy
100'
N. Fernández
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Протокол Велес Сарсфилд - Бельграно
ГОЛ!
D. Godoy
3:1
Пенальти не реализован!
A. Spörle
Пенальти не реализован!
M. Arias
ГОЛ!
N. Fernández
2:1
ГОЛ!
R. Martinez
2:0
Пенальти не реализован!
F. González Metilli
ГОЛ!
R. Aliendro
1:0
Пенальти не реализован!
Л. Зелараян
Желтая карточка
L. Cristaldo
(фол)
116'
ГОЛ! 2:1!
D. Godoy
Пас отдал
R. Martinez
110'
Замена
M. Arias
️️️️
М. Ланзини
106'
Замена
D. Godoy
️️️️
М. Пеллегрини
106'
100'
ГОЛ! 1:1!
N. Fernández
Замена
T. Aguirre
️️️️
A. Veron
99'
Травма
A. Veron
99'
87'
Замена
A. Benítez
️️️️
A. Falcón
Замена
A. Veron
️️️️
Д. Вальдес
87'
87'
Замена
F. González Metilli
️️️️
Э. Ригони
87'
Замена
S. Longo
️️️️
Ф. Васкес
87'
Травма
A. Falcón
Замена
J. Gordon
️️️️
J. García
82'
Травма
J. García
82'
Желтая карточка
L. Feler
(фол)
78'
71'
Желтая карточка
A. Sánchez
(фол)
70'
Замена
N. Fernández
️️️️
L. Passerini
70'
Травма
L. Passerini
Замена
L. Feler
️️️️
К. Баэса
69'
Желтая карточка
R. Aliendro
(фол)
67'
ГОЛ! 1:0!
R. Martinez
Пас отдал
Д. Вальдес
59'
42'
Желтая карточка
Ф. Васкес
(неспортивное поведение)
Желтая карточка
E. Gómez
(неспортивное поведение)
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
3
Elías Gómez
(К)
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
19
Leo Cristaldo
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
5
Клаудио Баэса
ОП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
10
Диего Вальдес
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Бельграно
25
Thiago Cardozo
ВР
14
Leonardo Morales
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
45
Agustín Falcón
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Лукас Зелараян
(К)
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Lucas Passerini
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Велес Сарсфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
21
Jano Gordon
ЦЗ
47
Alexis Pereyra
ЦЗ
46
Ulises Piedrabuena
ЦЗ
48
Luca Feler
ЦП
33
Thiago Villalba
ЦП
17
Alex Veron
ЦФ
30
Lautaro Piola
ЦФ
15
Dilan Godoy
ЦФ
35
Matías Arias
ЦФ
39
Thiago Aguirre
ЦФ
Бельграно
23
Manuel Vicentini
ВР
26
Alcides Benítez
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Agustín Griguol
ЦЗ
53
Juan Velázquez
ЦП
62
Gastón Martínez
ЦП
15
Ramiro Tulián
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
30
Gonzalo Zelarayán
ЦФ
37
Lautaro Gutierrez
ЦФ
4-1-2-2-1
1
4
16
Магальян
19
3
5
Баэса
29
10
Вальдес
11
Пеллегрини
22
Ланзини
77
3-2-3-2
25
14
17
Лопес
45
8
21
24
Ригони
10
Зелараян
20
Васкес
3
9
4
21
21
4
5
Баэса
48
48
5
Баэса
10
Вальдес
17
17
10
Вальдес
11
Пеллегрини
15
15
11
Пеллегрини
22
Ланзини
35
35
22
Ланзини
39
39
45
26
26
45
53
53
20
Васкес
5
5
20
Васкес
24
Ригони
11
11
24
Ригони
9
22
22
9
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Бельграно
23
Facundo Sanguinetti
ВР
47
Alexis Pereyra
ЦЗ
46
Ulises Piedrabuena
ЦЗ
33
Thiago Villalba
ЦП
30
Lautaro Piola
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
23
Manuel Vicentini
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Agustín Griguol
ЦЗ
62
Gastón Martínez
ЦП
15
Ramiro Tulián
ЦП
30
Gonzalo Zelarayán
ЦФ
37
Lautaro Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
23
Facundo Sanguinetti
ВР
47
Alexis Pereyra
ЦЗ
46
Ulises Piedrabuena
ЦЗ
33
Thiago Villalba
ЦП
30
Lautaro Piola
ЦФ
Остались в запасе
23
Manuel Vicentini
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Agustín Griguol
ЦЗ
62
Gastón Martínez
ЦП
15
Ramiro Tulián
ЦП
30
Gonzalo Zelarayán
ЦФ
37
Lautaro Gutierrez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Рикардо Зелински
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Велес Сарсфилд
Бельграно
Tomás Marchiori
0%
Joaquín García
0%
Elías Gómez
0%
Лисандро Магальян
0%
Leo Cristaldo
0%
Клаудио Баэса
0%
Rodrigo Aliendro
0%
Диего Вальдес
0%
Мануэль Ланзини
0%
Матиас Пеллегрини
0%
Ronaldo Martinez
0%
Jano Gordon
0%
Luca Feler
0%
Alex Veron
0%
Dilan Godoy
0%
Matías Arias
0%
Thiago Aguirre
0%
Показать всех игроков
Thiago Cardozo
0%
Leonardo Morales
0%
Лисандро Лопес
0%
Agustín Falcón
0%
Ramiro Hernandes
0%
Adrián Sánchez
0%
Франко Васкес
0%
Лукас Зелараян
0%
Эмилиано Ригони
0%
Lucas Passerini
0%
Adrian Spörle
0%
Alcides Benítez
0%
Juan Velázquez
0%
Santiago Longo
0%
Francisco González Metilli
0%
Nicolás Fernández
0%
Показать всех игроков
Статистика матча Велес Сарсфилд - Бельграно
4
3
Всего ударов по воротам
25
17
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
8
Нарушения
18
18
Офсайды
0
2
Количество передач
650
461
Сейвы
5
6
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
8
11
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.62
xGP (предотвращенные голы)
-0.39
-0.39
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Хосе Амальфитани
Игрок матча
Рейтинг
Tomás Marchiori
Вратарь
Рейтинг: 9.9
Минут на поле
120
Голы
0
Ассисты
0
Ударов по воротам
0
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30.11.2026
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