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    Расписание матчей 06-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    6 июня, пятница
    18:00
    Россия
    2:0
    Марокко
    Матч завершен
    6 июня, пятница
    19:30
    Польша
    2:1
    Литва
    Матч завершен
    6 июня, пятница
    22:45
    Германия
    6:1
    Армения
    Матч завершен
    6 июня, пятница
    23:00
    Бразилия
    1:0
    Сербия
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 11 тур
    6 июня, пятница
    19:00
    Слуцк
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
    6 июня, пятница
    20:00
    Гомель
    0:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    6 июня, пятница
    20:00
    Белшина
    0:3
    Минск
    Матч завершен
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