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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Марокко
Россия - Марокко: обзор матча 06 июня 2014
Россия
06.06.2014, пятница, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Марокко
28'
В. Березуцкий
57'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Марокко
90'
+1
Замена
М. Мутуали
️️️️
О. Эль-Каддури
81'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Буссуфа
75'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хамдалла
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Комбаров
74'
63'
Замена
И. Эрраки
️️️️
И. Эль-Адуа
61'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
А. Шаешу
ГОЛ! 2:0!
Ю. Жирков
57'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
56'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Г. Щенников
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
С. Игнашевич
46'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Березуцкий
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Игорь Денисов
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Марокко
0
Карим Фегроуч
ВР
0
Ашраф Лазаар
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
0
Зухаир Феддаль
ЦЗ
0
Закария Эль-Хашими
ПЗ
16
Омар Эль-Каддури
ЛП
19
Мунир Оббади
ОП
14
Мубарак Буссуфа
(К)
ЦП
0
Аатиф Шаешу
ЦП
17
Иссам Эль-Адуа
ПП
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Баду Заки
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Марокко
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Мохамед Ульхаж
ПЗ
10
Юнес Бельханда
ЦП
0
Мохсин Мутуали
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
0
Иссам Эрраки
ЦФ
4-1-4-1
1
Акинфеев
6
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
22
Ещенко
7
Денисов
18
Жирков
20
Файзулин
17
Шатов
19
Самедов
9
Кокорин
4-1-4-1
0
Фегроуч
0
Эль-Хашими
4
Да Кошта
0
Феддаль
0
Лазаар
19
Оббади
17
Эль-Адуа
14
Буссуфа
0
Шаешу
16
Эль-Каддури
9
Хамдалла
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
6
Щенников
23
Комбаров
23
Комбаров
6
Щенников
4
Игнашевич
14
Гранат
14
Гранат
4
Игнашевич
Комбаров
2
Козлов
2
Козлов
Комбаров
20
Файзулин
9
Дзагоев
9
Дзагоев
20
Файзулин
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
14
Буссуфа
10
Бельханда
10
Бельханда
14
Буссуфа
16
Эль-Каддури
0
Мутуали
0
Мутуали
16
Эль-Каддури
0
Шаешу
23
Карсела-Гонсалес
23
Карсела-Гонсалес
0
Шаешу
9
Хамдалла
9
Эль-Араби
9
Эль-Араби
9
Хамдалла
17
Эль-Адуа
0
Эрраки
0
Эрраки
17
Эль-Адуа
Остались в запасе
Россия
Марокко
16
Сергей Рыжиков
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Мохамед Ульхаж
ПЗ
Главный тренер
Баду Заки
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
12
Анас Знити
ВР
22
Халид Аскри
ВР
15
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Мохамед Ульхаж
ПЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Баду Заки
Статистика матча Россия - Марокко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 1" 17:50 (прямая)
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