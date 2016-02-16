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    Баду Заки

    Тренер
    Имя Баду
    Фамилия Заки
    Гражданство Марокко
    Дата рождения 2 апреля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2015 Марокко 0 : 1 Уругвай
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