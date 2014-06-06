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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Сербия
Бразилия - Сербия: обзор матча 06 июня 2014
Бразилия
06.06.2014, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сербия
58'
Фред
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Сербия
90'
Замена
М. Лукач
️️️️
В. Стойкович
87'
Замена
М. Вуличевич
️️️️
Д. Баста
86'
Замена
Д. Мрджа
️️️️
Р. Петрович
Замена
Бернард
️️️️
Неймар
82'
81'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Л. Маркович
80'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
А. Митрович
Замена
Максвелл
️️️️
Марсело
78'
Замена
Жо
️️️️
Фред
75'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Алвес
72'
70'
Замена
З. Тошич
️️️️
Д. Тадич
Замена
Фернандиньо
️️️️
Паулиньо
65'
ГОЛ! 1:0!
Фред
Пас отдал
Т. Силва
58'
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
46'
41'
Желтая карточка
Н. Матич
15'
Желтая карточка
Р. Петрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
15
Паулиньо
ЦП
21
Халк
ПП
9
Фред
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
0
Душан Баста
ПЗ
16
Милош Йойич
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Радосав Петрович
ОП
21
Неманья Матич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
14
Максвелл
ЛЗ
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Бернард
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
0
Рамирес
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
21
Жо
ЦФ
Сербия
0
Милан Лукач
ВР
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
0
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
0
Драган Мрджа
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
18
Данко Лазович
ЦФ
4-1-3-1-1
0
Сезар
12
Марсело
3
Силва
4
Луис
13
Алвес
17
Густаво
11
Оскар
15
Паулиньо
21
Халк
10
Неймар
9
Фред
4-1-2-1-2
1
Стойкович
0
Баста
6
Иванович
3
Тошич
4
Коларов
4
Петрович
21
Матич
16
Йойич
10
Тадич
9
Митрович
8
Маркович
11
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Оскар
12
Марсело
14
Максвелл
14
Максвелл
12
Марсело
13
Алвес
0
Майкон
0
Майкон
13
Алвес
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
17
Фернандиньо
15
Паулиньо
10
Неймар
20
Бернард
20
Бернард
10
Неймар
9
Фред
21
Жо
21
Жо
9
Фред
4
Петрович
0
Мрджа
0
Мрджа
4
Петрович
1
Стойкович
0
Лукач
0
Лукач
1
Стойкович
0
Баста
0
Вуличевич
0
Вуличевич
0
Баста
8
Маркович
6
Гудель
6
Гудель
8
Маркович
10
Тадич
7
Тошич
7
Тошич
10
Тадич
9
Митрович
9
Джорджевич
9
Джорджевич
9
Митрович
Остались в запасе
Бразилия
Сербия
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
0
Рамирес
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Остались в запасе
1
Джефферсон
ВР
22
Виктор
ВР
15
Энрике
ЦЗ
0
Данте
ЦЗ
0
Рамирес
ЦП
18
Эрнанес
ЦП
Остались в запасе
0
Неманья Пейчинович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
18
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Главный тренер
Любинко Друлович
Статистика матча Бразилия - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
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13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Стадион:
Морумби
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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