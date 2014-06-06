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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Армения
Германия - Армения: обзор матча 06 июня 2014
Германия
06.06.2014, пятница, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 1
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Германия - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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