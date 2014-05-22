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Крылья Советов - Торпедо
Крылья Советов - Торпедо: обзор матча 22 мая 2014
Крылья Советов
22.05.2014, четверг, 19:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Торпедо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Торпедо
90'
+5
Желтая карточка
Т. Микуцкис
Желтая карточка
И. Таранов
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Дворнекович
️️️️
О. Власов
Желтая карточка
Б. Телес
85'
84'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Замена
Д. Верховцов
️️️️
И. Цаллагов
74'
65'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
А. Салугин
Замена
С. Корниленко
️️️️
П. Немов
57'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Чочиев
36'
32'
Желтая карточка
И. Шевченко
Желтая карточка
Д. Ятченко
28'
15'
Желтая карточка
А. Салугин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
5
Петр Немов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Кабайеро
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
(К)
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
99
Игорь Шевченко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
71
Михаил Багаев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-1-2-1-2
82
Муха
6
Телес
0
Таранов
25
Амисулашвили
33
Ятченко
15
Цаллагов
20
Аджинджал
5
Немов
11
Чочиев
90
Делькин
9
Кабайеро
4-1-4-1
14
Конюхов
34
Кацалапов
55
Тараканов
4
Айдов
8
Тесак
40
Кулешов
71
Багаев
99
Шевченко
20
Стеклов
84
Власов
77
Салугин
15
Цаллагов
13
Верховцов
13
Верховцов
15
Цаллагов
11
Чочиев
21
Драгун
21
Драгун
11
Чочиев
5
Немов
12
Корниленко
12
Корниленко
5
Немов
77
Салугин
5
Микуцкис
5
Микуцкис
77
Салугин
84
Власов
0
Дворнекович
0
Дворнекович
84
Власов
Остались в запасе
Крылья Советов
Торпедо
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Владимир Кухлевский
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Крылья Советов - Торпедо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:55 (прямая)
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