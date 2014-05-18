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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Крылья Советов
Торпедо - Крылья Советов: обзор матча 18 мая 2014
Торпедо
18.05.2014, воскресенье, 19:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Крылья Советов
40'
А. Салугин
67'
О. Власов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Крылья Советов
Замена
М. Дворнекович
️️️️
О. Власов
86'
Замена
Т. Микуцкис
️️️️
А. Салугин
78'
73'
Замена
Горо
️️️️
А. Делькин
72'
Желтая карточка
А. Делькин
70'
Замена
Кабайеро
️️️️
С. Драгун
ГОЛ! 2:0!
О. Власов
67'
Желтая карточка
И. Шевченко
54'
52'
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 1:0!
А. Салугин
Пас отдал
О. Власов
40'
Замена
И. Князев
️️️️
Л. Тесак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
4
Дмитрий Айдов
ЦЗ
34
Александр Кацалапов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
40
Юрий Кулешов
ОП
99
Игорь Шевченко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
71
Михаил Багаев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
0
Матия Дворнекович
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
2
Горо
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
4-1-4-1
14
Конюхов
8
Тесак
55
Тараканов
4
Айдов
34
Кацалапов
40
Кулешов
84
Власов
99
Шевченко
20
Стеклов
71
Багаев
77
Салугин
4-1-2-1-2
82
Муха
33
Ятченко
25
Амисулашвили
0
Таранов
6
Телес
5
Немов
21
Драгун
20
Аджинджал
11
Чочиев
90
Делькин
12
Корниленко
8
Тесак
15
Князев
15
Князев
8
Тесак
77
Салугин
5
Микуцкис
5
Микуцкис
77
Салугин
84
Власов
0
Дворнекович
0
Дворнекович
84
Власов
90
Делькин
2
Горо
2
Горо
90
Делькин
11
Чочиев
8
Павленко
8
Павленко
11
Чочиев
21
Драгун
9
Кабайеро
9
Кабайеро
21
Драгун
Остались в запасе
Торпедо
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Владимир Кухлевский
Статистика матча Торпедо - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сатурн
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