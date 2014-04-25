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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Cибирь
Балтика - Cибирь: обзор матча 25 апреля 2014
Балтика
25.04.2014, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Cибирь
90'
+2
Замена
В. Азаров
️️️️
М. Астафьев
82'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Е. Зиновьев
Замена
М. Плопа
️️️️
М. Скавыш
82'
81'
Замена
И. Климов
️️️️
Т. Выходил
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Зюзинс
76'
Замена
В. Каленкович
️️️️
Д. Сысуев
69'
44'
Желтая карточка
А. Рогочий
Желтая карточка
Г. Чиркин
44'
30'
Желтая карточка
В. Головатенко
25'
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Дудолев
Желтая карточка
А. Зюзинс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
3-2-2-3
88
Шелия
81
Зимулька
55
Крючков
23
Васильев
4
Овсиенко
89
Стоцкий
17
Зюзинс
8
Чиркин
15
Скавыш
45
Вотинов
8
Сысуев
3-2-4-1
25
Трунин
44
Самсонов
4
Выходил
14
Рогочий
5
Головатенко
59
Иванов
4
Астафьев
18
Дудолев
37
Чеботару
52
Зиновьев
6
Нивалдо
15
Скавыш
3
Плопа
3
Плопа
15
Скавыш
8
Сысуев
93
Каленкович
93
Каленкович
8
Сысуев
17
Зюзинс
10
Минченков
10
Минченков
17
Зюзинс
4
Астафьев
99
Азаров
99
Азаров
4
Астафьев
18
Дудолев
11
Едунов
11
Едунов
18
Дудолев
4
Выходил
80
Климов
80
Климов
4
Выходил
52
Зиновьев
5
Гладышев
5
Гладышев
52
Зиновьев
Остались в запасе
Балтика
Cибирь
22
Алексей Алексеев
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
17
Андрей Гацко
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Балтика - Cибирь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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