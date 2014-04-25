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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Химик
Уфа - Химик: обзор матча 25 апреля 2014
Уфа
25.04.2014, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 1
Завершен
Химик
32'
Д. Голубов
60'
М. Семакин
38'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Химик
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Голубов
81'
Замена
Виллиам
️️️️
А. Киреев
71'
69'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Квасов
67'
Замена
Д. Гавиловский
️️️️
А. Загребин
64'
Замена
А. Архипов
️️️️
Е. Сидоренко
ГОЛ! 2:1!
М. Семакин
60'
Желтая карточка
М. Тишкин
45'
+1
Замена
А. Киреев
️️️️
И. Нагибин
45'
+1
Желтая карточка
Д. Голубов
40'
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Гащенков
33'
Желтая карточка
М. Гащенков
ГОЛ! 1:0!
Д. Голубов
32'
30'
Замена
Р. Халиуллин
️️️️
Е. Чернов
Замена
Д. Карлос
️️️️
А. Килин
19'
7'
Желтая карточка
А. Еркин
4'
Желтая карточка
А. Мануковский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Химик
12
Артем Загребин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Юрченко
44
Тишкин
4
Степанец
3
Аликин
33
Сухов
13
Засеев
14
Семакин
9
Нагибин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-3-3
12
Загребин
6
Шустиков
77
Прошин
55
Коротков
23
Чернов
77
Гащенков
17
Квасов
8
Мануковский
33
Сидоренко
19
Касьян
33
Еркин
9
Нагибин
88
Киреев
88
Киреев
9
Нагибин
Киреев
6
Виллиам
6
Виллиам
Киреев
18
Килин
11
Карлос
11
Карлос
18
Килин
85
Голубов
91
Заболотный
91
Заболотный
85
Голубов
17
Квасов
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Квасов
12
Загребин
1
Гавиловский
1
Гавиловский
12
Загребин
23
Чернов
4
Халиуллин
4
Халиуллин
23
Чернов
33
Сидоренко
26
Архипов
26
Архипов
33
Сидоренко
Остались в запасе
Уфа
Химик
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
11
Олег Макеев
ЦФ
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Олег Макеев
ЦФ
22
Филипп Постников
ЦП
9
Никита Журавлев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Уфа - Химик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Динамо
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