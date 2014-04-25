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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Арсенал
Ротор - Арсенал: обзор матча 25 апреля 2014
Ротор
25.04.2014, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
79'
Х. Аппаев (П)
68'
И. Калешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Арсенал
90'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Яковлев
83'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Аппаев
79'
73'
Желтая карточка
С. Кузнецов
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Рылов
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
И. Калешин
64'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
С. Игнатьев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Пугин
62'
46'
Замена
С. Кузнецов
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Рылов
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Арсенал
1
Александр Филимонов
ВР
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
20
Павел Сергеев
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
14
Сергей Маслов
ЦФ
4-5-1
31
Пчелинцев
19
Устинов
55
Гузь
33
Ламанж
22
Тен
17
Пугин
4
Фомин
10
Лукьяновс
9
Яковлев
10
Рылов
87
Мязин
3-1-4-2
1
Филимонов
22
Ершов
18
Сухарев
23
Калешин
18
Кашчелан
77
Лепский
24
Смирнов
28
Рыжков
27
Игнатьев
11
Базанов
48
Кутьин
10
Рылов
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Рылов
9
Яковлев
19
Байрамян
19
Байрамян
9
Яковлев
17
Пугин
14
Аппаев
14
Аппаев
17
Пугин
27
Игнатьев
45
Тимохин
45
Тимохин
27
Игнатьев
48
Кутьин
10
Кузнецов
10
Кузнецов
48
Кутьин
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
20
Павел Сергеев
ЦП
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
Остались в запасе
20
Павел Сергеев
ЦП
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Ротор - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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