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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
Краснодар (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 25 апреля 2014
Краснодар (мол)
25.04.2014, пятница, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 1
Завершен
Локомотив (мол)
5'
А. Батютин
26'
Ж. Гоу
64'
Ж. Гоу
3'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
85'
Замена
Н. Кипиани
️️️️
М. Погонин
Замена
И. Борисов
️️️️
А. Агеев
85'
78'
Желтая карточка
Д. Рахмонов
74'
Замена
Т. Мустафин
️️️️
А. Соловьёв
Желтая карточка
К. Морозов
73'
70'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Д. Анисимов
69'
Желтая карточка
М. Мартынов
ГОЛ! 3:1!
Ж. Гоу
64'
Желтая карточка
О. Ланин
60'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гоу
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Батютин
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Чуканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
37
Александр Лузин
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
43
Руслан Шляхов
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
41
Евгений Андриенко
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Артур Оленин
Локомотив (мол)
1
Юрий Костриков
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
10
Михаил Погонин
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
96
Денис Анисимов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
96
Илья Борисов
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
2-2-3-2-1
45
Ермаков
37
Лузин
2
Хмелевской
64
Ланин
5
Морозов
43
Шляхов
57
Акимов
41
Андриенко
72
Батютин
76
Агеев
22
Гоу
4-3-3
1
Костриков
54
Соловьёв
73
Рахмонов
56
Довбня
2
Мартынов
10
Погонин
75
Семёнов
90
Ломакин
77
Корян
96
Анисимов
7
Чуканов
76
Агеев
96
Борисов
96
Борисов
76
Агеев
10
Погонин
7
Кипиани
7
Кипиани
10
Погонин
54
Соловьёв
26
Мустафин
26
Мустафин
54
Соловьёв
96
Анисимов
10
Саламатов
10
Саламатов
96
Анисимов
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
2
Василий Черов
ПЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Артур Оленин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
2
Василий Черов
ПЗ
82
Николай Огурцов
ЦП
58
Павел Крыжевских
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
52
Рамиль Зябиров
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
46
Андрей Гамалян
ЦЗ
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
Главный тренер
Артур Оленин
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Краснодар (мол) - Локомотив (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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