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РПЛ 2026/2027
Спартак - Кубань (ЛФЛ)
Спартак - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 апреля 2014
Спартак
28.04.2014, понедельник, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
67'
И. Попов
86'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Кубань (ЛФЛ)
86'
ГОЛ! 0:2!
И. Попов
Пас отдал
В. Игнатьев
80'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Н. Безлихотнов
Замена
Кариока
️️️️
Ромуло
78'
Желтая карточка
Д. Глушаков
71'
69'
Замена
Т. Букия
️️️️
А. Хубулов
68'
Желтая карточка
И. Попов
67'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
А. Хубулов
65'
Желтая карточка
И. Армаш
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Озбилиз
60'
55'
Замена
М. Рабиу
️️️️
Г. Букур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Георге Букур
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
5
Кариока
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-4-1-1
31
Дикань
23
Комбаров
34
Макеев
16
Боккетти
9
Комбаров
88
Глушаков
27
Ромуло
14
Хурадо
23
Озбилиз
91
Яковлев
14
Мовсисян
4-1-3-1-1
31
Беленов
11
Манолев
5
Армаш
2
Шандао
15
Жавнерчик
77
Каборе
88
Хубулов
23
Соснин
71
Попов
90
Безлихотнов
11
Букур
27
Ромуло
5
Кариока
5
Кариока
27
Ромуло
23
Озбилиз
13
Обухов
13
Обухов
23
Озбилиз
88
Хубулов
10
Букия
10
Букия
88
Хубулов
90
Безлихотнов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
90
Безлихотнов
11
Букур
19
Рабиу
19
Рабиу
11
Букур
Остались в запасе
Спартак
Кубань (ЛФЛ)
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
Новости команд
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