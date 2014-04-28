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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вальядолид
Сельта - Вальядолид: обзор матча 28 апреля 2014
Сельта
28.04.2014, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 35 тур
4 : 1
Завершен
Вальядолид
38'
Нолито
39'
Шарлес
46'
Нолито
49'
С. Митрович (АГ)
75'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Вальядолид
84'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
75'
ГОЛ! 4:1!
Манушу
72'
Замена
Жеффрен
️️️️
З. Бергдич
Замена
М. Бермехо
️️️️
Шарлес
68'
64'
Замена
В. Перес
️️️️
А. Рубио
Замена
А. Фернандес
️️️️
Ф. Орельяна
60'
Желтая карточка
Рафинья
56'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
С. Митрович
49'
47'
Замена
Манушу
️️️️
Д. Ларссон
ГОЛ! 3:0!
Нолито
Пас отдал
Л. Мадинда
46'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Хименес
43'
Желтая карточка
Х. Руэда
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
Ф. Орельяна
39'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Ф. Орельяна
38'
Замена
Й. Ортенече
️️️️
У. Мальо
22'
21'
Желтая карточка
А. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Омар
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-3-1-2
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
12
Рафинья
8
Мадинда
7
Крон-Дели
14
Орельяна
19
Шарлес
3
Нолито
3-3-2-2
25
Хименес
23
Митрович
19
Бергдич
2
Рукавина
18
Руэда
7
Росси
17
Пенья
10
Гонсалес
18
Рубио
12
Ларссон
24
Гуэрра
22
Мальо
18
Ортенече
18
Ортенече
22
Мальо
14
Орельяна
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Орельяна
19
Шарлес
9
Бермехо
9
Бермехо
19
Шарлес
18
Рубио
20
Перес
20
Перес
18
Рубио
19
Бергдич
9
Жеффрен
9
Жеффрен
19
Бергдич
12
Ларссон
9
Манушу
9
Манушу
12
Ларссон
Остались в запасе
Сельта
Вальядолид
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Сельта - Вальядолид
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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