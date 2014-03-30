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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 30 марта 2014
Лацио
30.03.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 2
Завершен
Парма
15'
С. Лулич
67'
М. Клозе
90+3'
А. Кандрева
26'
Д. Биабиани
81'
М. Сиани (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
Желтая карточка
А. Кандрева
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
А. Кандрева
90'
+3
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Маури
85'
81'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
М. Сиани
79'
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Гобби
70'
Замена
Д. Мунари
️️️️
А. Аква
68'
Замена
Р. Палладино
️️️️
Э. Скелотто
67'
Желтая карточка
А. Кассано
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
67'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Цана
66'
64'
Желтая карточка
Фелипе
47'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
О. Онази
43'
Желтая карточка
Л. Цана
35'
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Биабиани
ГОЛ! 1:0!
С. Лулич
15'
Замена
М. Сиани
️️️️
Д. Новаретти
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Джозеф Минала
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
22
Филип Янкович
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-2-4-1
22
Маркетти
6
Новаретти
26
Раду
27
Цана
20
Бьява
25
Конко
6
Маури
19
Лулич
12
Онази
87
Кандрева
11
Клозе
4-4-2
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
27
Фелипе
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Скелотто
16
Пароло
18
Аква
99
Кассано
14
Биабиани
6
Новаретти
13
Сиани
13
Сиани
6
Новаретти
27
Цана
17
Кейта
17
Кейта
27
Цана
6
Маури
9
Поштига
9
Поштига
6
Маури
18
Гобби
3
Молинаро
3
Молинаро
18
Гобби
18
Аква
11
Мунари
11
Мунари
18
Аква
18
Скелотто
17
Палладино
17
Палладино
18
Скелотто
Остались в запасе
Лацио
Парма
25
Джозеф Минала
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Филип Янкович
ЦП
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
25
Джозеф Минала
ЦП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Янкович
ЦП
51
Дембел Сэлл
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Лацио - Парма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
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