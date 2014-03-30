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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 30 марта 2014
Верона
30.03.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
35'
М. Донадель
88'
Л. Тони
90+3'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
ГОЛ! 3:0!
Л. Тони
Пас отдал
А. Агостини
90'
+3
Замена
А. Агостини
️️️️
Э. Халлфредссон
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
Маркиньо
88'
Замена
М. Донати
️️️️
Д. Сала
80'
75'
Замена
М. Конате
️️️️
М. Мотта
70'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
Замена
Д. Майетта
️️️️
Х. Итурбе
69'
60'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
С. Стураро
59'
Желтая карточка
С. Стураро
54'
Замена
Э. Калайо
️️️️
П. Де Челье
Вторая желтая
М. Альбертацци
45'
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Донадель
Пас отдал
Х. Итурбе
35'
Желтая карточка
М. Альбертацци
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
5
Массимо Донати
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
18
Морас
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
7
Сала
33
Донадель
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
11
Итурбе
18
Тони
3-2-2-3
1
Перин
15
Марчезе
87
Де Майо
13
Антонелли
16
Мотта
29
Де Челье
27
Стураро
91
Бертолаччи
19
Джилардино
10
Скулли
10
Сентурион
20
Халлфредссон
33
Агостини
33
Агостини
20
Халлфредссон
11
Итурбе
22
Майетта
22
Майетта
11
Итурбе
7
Сала
5
Донати
5
Донати
7
Сала
27
Стураро
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
27
Стураро
29
Де Челье
16
Калайо
16
Калайо
29
Де Челье
16
Мотта
11
Конате
11
Конате
16
Мотта
Остались в запасе
Верона
Дженоа
12
Николас
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Николас
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
21
Хуанито
ЛВ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Верона - Дженоа
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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