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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Ангушт
Сочи - Ангушт: обзор матча 30 марта 2014
Сочи
30.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
4 : 0
Завершен
Ангушт
11'
В. Сушкин (П)
24'
В. Сушкин
79'
В. Есин
90+1'
М. Бирюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Ангушт
ГОЛ! 4:0!
М. Бирюков
90'
+1
83'
Замена
А. Парчиев
️️️️
М. Гугуев
Замена
Д. Акимов
️️️️
С. Матяш
83'
81'
Замена
А. Дзейтов
️️️️
А. Ахильгов
ГОЛ! 3:0!
В. Есин
79'
Замена
Д. Вихров
️️️️
С. Помогаев
74'
72'
Замена
И. Цуроев
️️️️
Г. Гузь
Замена
В. Есин
️️️️
С. Егоров
67'
58'
Замена
З. Кишев
️️️️
И. Газдиев
56'
Желтая карточка
И. Газдиев
Пенальти не реализован!
В. Сушкин
56'
ГОЛ! 2:0!
В. Сушкин
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Сушкин
11'
10'
Желтая карточка
С. Бучнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
29
Иван Мельник
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
77
Максим Андреев
АП
58
Сергей Егоров
ПП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
10
Абдулхамид Ахильгов
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
23
Георгий Смуров
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Ангушт
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
5
Апти Аушев
ЦЗ
8
Аслан Дзейтов
ЦП
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
4-2-1-3
31
Арсеньев
30
Идову
29
Мельник
24
Мирошниченко
27
Лебедев
78
Помогаев
58
Егоров
77
Андреев
17
Бирюков
10
Матяш
10
Сушкин
3-1-4-2
71
Бучнев
27
Газдиев
4
Дашаев
33
Путилин
33
Дышеков
21
Албаков
22
Гузь
10
Ахильгов
14
Каркаев
9
Гугуев
11
Зязиков
78
Помогаев
6
Вихров
6
Вихров
78
Помогаев
58
Егоров
27
Есин
27
Есин
58
Егоров
10
Матяш
98
Акимов
98
Акимов
10
Матяш
10
Ахильгов
8
Дзейтов
8
Дзейтов
10
Ахильгов
9
Гугуев
12
Парчиев
12
Парчиев
9
Гугуев
27
Газдиев
14
Кишев
14
Кишев
27
Газдиев
22
Гузь
9
Цуроев
9
Цуроев
22
Гузь
Остались в запасе
Сочи
Ангушт
23
Георгий Смуров
ЦФ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
5
Апти Аушев
ЦЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Борис Стукалов
Остались в запасе
23
Георгий Смуров
ЦФ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Остались в запасе
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
5
Апти Аушев
ЦЗ
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Борис Стукалов
Статистика матча Сочи - Ангушт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
МСА Петровский
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