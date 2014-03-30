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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Химик
Енисей - Химик: обзор матча 30 марта 2014
Енисей
30.03.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Химик
47'
А. Харитонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Химик
Замена
А. Алиев
️️️️
В. Чадов
90'
+2
90'
+1
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Касьян
85'
Замена
О. Макеев
️️️️
А. Еркин
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Е. Иванов
84'
Замена
О. Лайзанс
️️️️
С. Рашевский
64'
48'
Желтая карточка
А. Прошин
ГОЛ! 1:0!
А. Харитонов
Пас отдал
В. Чадов
47'
Желтая карточка
С. Пятикопов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
5
Сергей Пятикопов
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
58
Сергей Рашевский
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Петренко
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
33
Евгений Сидоренко
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
14
Олег Лайзанс
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Химик
12
Артем Загребин
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Филипп Постников
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
11
Олег Макеев
ЦФ
4-4-2
16
Бородин
22
Шабаев
5
Пятикопов
80
Качан
18
Марущак
9
Лешонок
58
Рашевский
8
Иванов
83
Харитонов
15
Чадов
23
Лескано
4-3-3
1
Гавиловский
69
Лобков
6
Шустиков
77
Прошин
23
Чернов
17
Квасов
8
Мануковский
77
Гащенков
19
Касьян
33
Еркин
33
Сидоренко
15
Чадов
10
Алиев
10
Алиев
15
Чадов
58
Рашевский
14
Лайзанс
14
Лайзанс
58
Рашевский
8
Иванов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
8
Иванов
33
Еркин
11
Макеев
11
Макеев
33
Еркин
19
Касьян
10
Гелоян
10
Гелоян
19
Касьян
Остались в запасе
Енисей
Химик
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Главный тренер
Сергей Петренко
22
Филипп Постников
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
Остались в запасе
22
Филипп Постников
ЦП
30
Глеб Федотов
ЦП
12
Артем Загребин
ВР
55
Александр Коротков
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Петренко
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Енисей - Химик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Центральный
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