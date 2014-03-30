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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Реал Сосьедад
Осасуна - Реал Сосьедад: обзор матча 30 марта 2014
Осасуна
30.03.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
59'
О. Риера
8'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
С. Каналес
90'
+1
Желтая карточка
М. Гонсалес
89'
Замена
И. Ансотеги
️️️️
К. Мартинес
Замена
Ойер
️️️️
А. Дамиа
86'
Желтая карточка
А. Аррибас
81'
79'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Ж. Лотье
74'
Замена
К. Лобато
️️️️
А. Сехудо
73'
68'
Замена
А. Гризманн
️️️️
М. Гонсалес
59'
Желтая карточка
А. де ла Белья
ГОЛ! 1:1!
О. Риера
Пас отдал
Р. Торрес
59'
57'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
Р. Лоэ
56'
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
37'
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
Э. Арментерос
37'
Желтая карточка
Э. Арментерос
36'
32'
Желтая карточка
К. Вела
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Роберто Торрес
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
11
Кристиан Лобато
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Реал Сосьедад
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Андрес
2
Дамиа
4
Лотье
14
Аррибас
2
Бертран
33
Сильва
24
Лоэ
16
Сехудо
23
Арментерос
10
Торрес
21
Риера
4-4-2
1
Браво
3
Гонсалес
19
Мартинес
3
де ла Белья
26
Мартинес
6
Элустондо
5
Бергара
5
Кастро
17
Зурутуса
9
Агиррече
10
Вела
16
Сехудо
11
Лобато
11
Лобато
16
Сехудо
2
Дамиа
6
Ойер
6
Ойер
2
Дамиа
23
Арментерос
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
23
Арментерос
19
Мартинес
15
Ансотеги
15
Ансотеги
19
Мартинес
17
Зурутуса
20
Каналес
20
Каналес
17
Зурутуса
3
Гонсалес
7
Гризманн
7
Гризманн
3
Гонсалес
Остались в запасе
Осасуна
Реал Сосьедад
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Акунья
ЦФ
Остались в запасе
26
Энрике Ройо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Реал Сосьедад
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Садар
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