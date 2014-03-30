Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-Нальчик - Оренбург
Спартак-Нальчик - Оренбург: обзор матча 30 марта 2014
Спартак-Нальчик
30.03.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
74'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Оренбург
90'
+3
Замена
И. Ганиев
️️️️
И. Коронов
83'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
М. Султонов
76'
74'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Хазов
74'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
66'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Друзин
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Панюков
54'
52'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Шаваев
46'
Желтая карточка
А. Панюков
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
88
Игорь Киреев
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-5-1-1
22
Цыган
3
Костин
91
Суслов
14
Джикия
88
Киреев
24
Галин
8
Шаваев
92
Чуперка
38
Зинович
28
Султонов
11
Панюков
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
16
Хазов
28
Султонов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
28
Султонов
8
Шаваев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
8
Шаваев
11
Панюков
88
Болов
88
Болов
11
Панюков
14
Коронов
88
Ганиев
88
Ганиев
14
Коронов
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
30
Друзин
31
Ткачук
31
Ткачук
30
Друзин
16
Хазов
14
Барсов
14
Барсов
16
Хазов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Оренбург
7
Ника Чхапелия
ЦП
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
7
Ника Чхапелия
ЦП
94
Азамат Беппаев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
36
Азамат Гурфов
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Оренбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Оренбург
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+