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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Шинник
СКА-Хабаровск - Шинник: обзор матча 30 марта 2014
СКА-Хабаровск
30.03.2014, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
15'
В. Кармазиненко
32'
Н. Жуниор
56'
В. Никифоров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Шинник
85'
Замена
Б. Алещенко
️️️️
А. Малоян
Замена
М. Трусевич
️️️️
Г. Гогуа
85'
Замена
А. Киселев
️️️️
В. Никифоров
79'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Д. Цораев
76'
Замена
И. Машуков
️️️️
Н. Жуниор
70'
67'
Замена
Л. Родионов
️️️️
Е. Ятченко
57'
Желтая карточка
Е. Ятченко
ГОЛ! 3:0!
В. Никифоров
56'
46'
Замена
А. Ндри
️️️️
М. Белецкий
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
В. Корытько
ГОЛ! 2:0!
Н. Жуниор
32'
ГОЛ! 1:0!
В. Кармазиненко
15'
Желтая карточка
А. Дудиев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
4
Роман Славнов
ПП
6
Давид Цораев
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Владимир Корытько
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
0
Богдан Алещенко
ЦФ
3-2-3-2
16
Агапов
3
Удалый
28
Байрыев
88
Наваловский
10
Никифоров
8
Дудиев
7
Гогуа
4
Славнов
6
Цораев
8
Кармазиненко
11
Натан Жуниор
3-2-2-2-1
16
Яшин
33
Гапон
14
Кподо
21
Катынсус
97
Ятченко
13
Белецкий
10
Корытько
21
Зотов
44
Кухарчук
92
Щадин
0
Малоян
6
Цораев
11
Аладашвили
11
Аладашвили
6
Цораев
10
Никифоров
18
Киселев
18
Киселев
10
Никифоров
7
Гогуа
30
Трусевич
30
Трусевич
7
Гогуа
11
Натан Жуниор
14
Машуков
14
Машуков
11
Натан Жуниор
97
Ятченко
77
Родионов
77
Родионов
97
Ятченко
0
Малоян
0
Алещенко
0
Алещенко
0
Малоян
13
Белецкий
2
Ндри
2
Ндри
13
Белецкий
10
Корытько
7
Белоусов
7
Белоусов
10
Корытько
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Шинник
40
Антон Козорез
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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