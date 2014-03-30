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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Динамо К
Днепр - Динамо К: обзор матча 30 марта 2014
Днепр
30.03.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Динамо К
45+1'
Матеус
56'
Матеус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Динамо К
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Зозуля
90'
+2
Желтая карточка
Д. Бойко
90'
+1
Замена
Д. Кулаков
️️️️
Жулиано
89'
Желтая карточка
Р. Зозуля
87'
Замена
Е. Чеберячко
️️️️
Е. Коноплянка
84'
Желтая карточка
И. Стринич
70'
63'
Желтая карточка
Д. Силва
60'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
О. Вукоевич
ГОЛ! 2:0!
Матеус
56'
ГОЛ! 1:0!
Матеус
Пас отдал
Жулиано
45'
+1
27'
Желтая карточка
Д. Гармаш
25'
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ОП
29
Руслан Ротань
(К)
ОП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ПВ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
(К)
ЛВ
44
Мигель Велозу
ОП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
4-2-3-1
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
23
Дуглас
44
Федецкий
23
Канкава
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
99
Матеус
10
Зозуля
4-1-1-3-1
23
Рыбка
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
8
Макаренко
44
Велозу
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Гармаш
20
Гусев
12
Идейе
22
Коноплянка
14
Чеберячко
14
Чеберячко
22
Коноплянка
20
Жулиано
15
Кулаков
15
Кулаков
20
Жулиано
10
Зозуля
11
Селезнев
11
Селезнев
10
Зозуля
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
5
Вукоевич
70
Мбокани
70
Мбокани
5
Вукоевич
Остались в запасе
Днепр
Динамо К
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Днепр - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Днепр-Арена
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