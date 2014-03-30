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Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 30 марта 2014
Ганновер-96
30.03.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
43'
С. Хусти
57'
Ф. Ди Санто
90+1'
С. Предль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
90'
+1
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
С. Макиади
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
С. Предль
Пас отдал
Л. Калдирола
84'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
А. Хант
Желтая карточка
Л. Штиндль
83'
81'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Э. Элиа
Замена
Д. Я Конан
️️️️
А. Руднев
75'
66'
Желтая карточка
С. Предль
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
С. Сане
63'
57'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Э. Элиа
ГОЛ! 1:0!
С. Хусти
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
4
Хоффманн
26
Сане
2
Сакаи
9
Хусти
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
13
Штиндль
9
Руднев
13
Шлаудрафф
3-5-1-1
30
Вольф
8
Фритц
4
Предль
5
Калдирола
11
Элиа
16
Юнузович
16
Макиади
14
Хант
3
Гарсия
44
Баргфреде
9
Ди Санто
26
Сане
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
26
Сане
9
Руднев
11
Конан
11
Конан
9
Руднев
16
Макиади
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
14
Хант
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
14
Хант
11
Элиа
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Элиа
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Тайфун Коркут
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
26
Том Шмидт
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Остались в запасе
20
Мартин Кобылянски
ЦФ
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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