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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Луч
Салют - Луч: онлайн-трансляция 30 марта 2014
Салют
30.03.2014, воскресенье, 00:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
0 : 3
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Луч
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Матчи команд
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11.10.2026
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23.11.2019
Луч
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Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
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