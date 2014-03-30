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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Нефтехимик
Мордовия - Нефтехимик: обзор матча 30 марта 2014
Мордовия
30.03.2014, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
2 : 2
Завершен
Нефтехимик
19'
Е. Луценко (П)
49'
Р. Мухаметшин
9'
М. Уридия
26'
Р. Григорян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Нефтехимик
89'
Замена
П. Рябошапка
️️️️
М. Платика
Замена
М. Рогов
️️️️
И. Эдиев
87'
86'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
М. Уридия
78'
Замена
М. Джалилов
️️️️
И. Михалев
Замена
И. Эдиев
️️️️
Р. Мухаметшин
68'
Желтая карточка
А. Димидко
65'
55'
Замена
Д. Гриднев
️️️️
А. Джалилов
Желтая карточка
М. Перендиа
54'
ГОЛ! 2:2!
Р. Мухаметшин
49'
48'
Желтая карточка
Н. Зайцев
Замена
М. Терентьев
️️️️
А. Пазин
46'
26'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Григорян
Желтая карточка
В. Божович
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Луценко
19'
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Уридия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Мордовия
1
Денис Шебанов
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
23
Сергей Ваганов
ЦП
Нефтехимик
5
Антон Пискунов
ЦЗ
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
3-1-3-3
1
Коченков
12
Божович
35
Хубутия
40
Перендиа
11
Пазин
9
Мухаметшин
2
Димидко
88
Иванов
48
Луценко
22
Самодин
93
Маркин
4-3-1-2
1
Лосев
2
Засеев
3
Зайцев
71
Денисов
4
Дранников
5
Платика
28
Григорян
33
Камеш
10
Джалилов
39
Михалев
25
Уридия
11
Пазин
37
Терентьев
37
Терентьев
11
Пазин
9
Мухаметшин
5
Эдиев
5
Эдиев
9
Мухаметшин
Эдиев
31
Рогов
31
Рогов
Эдиев
39
Михалев
63
Джалилов
63
Джалилов
39
Михалев
5
Платика
65
Рябошапка
65
Рябошапка
5
Платика
10
Джалилов
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Джалилов
25
Уридия
26
Отставнов
26
Отставнов
25
Уридия
Остались в запасе
Мордовия
Нефтехимик
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Денис Шебанов
ВР
22
Максим Будников
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Мордовия - Нефтехимик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
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