Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Альмерия
Вальядолид - Альмерия: обзор матча 30 марта 2014
Вальядолид
30.03.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
6'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Альмерия
Замена
Омар
️️️️
Д. Ларссон
86'
82'
Замена
Р. Азиз
️️️️
Корона
Желтая карточка
Д. Ларссон
81'
75'
Вторая желтая
М. Торсильери
Замена
Жеффрен
️️️️
Х. Гуэрра
74'
Замена
Ф. Росси
️️️️
А. Рубио
74'
67'
Замена
Родри
️️️️
А. Видаль
61'
Замена
Д. Зонго
️️️️
Ф. Сориано
25'
Желтая карточка
М. Торсильери
Желтая карточка
А. Рукавина
7'
ГОЛ! 1:0!
Манушу
Пас отдал
К. Пенья
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Рафита
ПЗ
14
Маркос Тебар
ОП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
10
Сусо
ПВ
7
Оскар Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
7
Элдер Барбоза
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Родри
ЦФ
4-1-2-3
25
Хименес
17
Пенья
2
Рукавина
4
Валиенте
18
Руэда
20
Перес
18
Рубио
10
Гонсалес
9
Манушу
12
Ларссон
24
Гуэрра
3-3-1-2-1
1
Эстебан
22
Видаль
6
Торсильери
5
Трухильо
20
Рафита
14
Тебар
2
Мане
23
Сориано
10
Сусо
15
Корона
7
Диас
18
Рубио
7
Росси
7
Росси
18
Рубио
12
Ларссон
7
Омар
7
Омар
12
Ларссон
24
Гуэрра
9
Жеффрен
9
Жеффрен
24
Гуэрра
23
Сориано
19
Зонго
19
Зонго
23
Сориано
15
Корона
12
Азиз
12
Азиз
15
Корона
22
Видаль
15
Родри
15
Родри
22
Видаль
Остались в запасе
Вальядолид
Альмерия
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
12
Умберто Осорио
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Вальядолид - Альмерия
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Хосе Соррилья
Новости команд
Все
Вальядолид
Альмерия
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
У Рахимова появился вариант в Европе
11 апреля
5
«Вальядолид» – «Гранада»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.02 10:33
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
«Леганес» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025
2025.05.24 18:20
Роналдо продал свой клуб
2025.05.23 21:18
1
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+