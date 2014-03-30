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РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 30 марта 2014
Локомотив
30.03.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
86'
Замена
Ромуло
️️️️
Кариока
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
85'
Замена
М. Оздоев
️️️️
С. Ткачев
85'
82'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
М. Григорьев
️️️️
А. Самедов
81'
78'
Замена
С. Боккетти
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
Р. Шишкин
72'
53'
Желтая карточка
Д. Комбаров
50'
Желтая карточка
Кариока
45'
+2
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Я. Дюрица
38'
22'
Желтая карточка
С. Брызгалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
49
Роман Шишкин
(К)
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Кариока
ОП
8
Тино Коста
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
49
Шишкин
7
Шешуков
11
Майкон
11
Ткачев
19
Самедов
14
Н'Дойе
4-1-4-1
31
Дикань
18
Паршивлюк
34
Макеев
92
Брызгалов
23
Комбаров
5
Кариока
23
Озбилиз
8
Коста
88
Глушаков
14
Хурадо
14
Мовсисян
19
Самедов
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Самедов
11
Ткачев
21
Оздоев
21
Оздоев
11
Ткачев
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
34
Макеев
16
Боккетти
16
Боккетти
34
Макеев
5
Кариока
27
Ромуло
27
Ромуло
5
Кариока
14
Мовсисян
91
Яковлев
91
Яковлев
14
Мовсисян
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
1
Гилерме
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Локомотив - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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