Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
Кубань (ЛФЛ) - Краснодар: обзор матча 30 марта 2014
Кубань (ЛФЛ)
30.03.2014, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
14'
Л. Мельгарехо
41'
Р. Широков
51'
Ари
79'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
90'
+3
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Абреу
90'
+3
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Вандерсон
89'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ари
79'
ГОЛ! 1:3!
Р. Широков
78'
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
А. Тлисов
76'
74'
Желтая карточка
М. Абреу
70'
Желтая карточка
Ари
Замена
Г. Букур
️️️️
С. Манолев
61'
51'
ГОЛ! 1:2!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
Желтая карточка
С. Манолев
43'
41'
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
Ари
22'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
М. Жавнерчик
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
15
Максим Жавнерчик
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Станислав Манолев
ПП
71
Ивелин Попов
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
26
Марсио Абреу
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
10
Темури Букия
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Исаэль
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Деальберт
15
Жавнерчик
8
Тлисов
77
Каборе
10
Мельгарехо
23
Соснин
11
Манолев
71
Попов
4-1-2-1-2
88
Синицын
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
26
Абреу
10
Мамаев
15
Широков
22
Жоаозиньо
39
Ари
14
Вандерсон
8
Тлисов
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
8
Тлисов
11
Манолев
11
Букур
11
Букур
11
Манолев
26
Абреу
25
Шипицин
25
Шипицин
26
Абреу
14
Вандерсон
18
Газинский
18
Газинский
14
Вандерсон
39
Ари
27
Комличенко
27
Комличенко
39
Ари
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Темури Букия
ЦП
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
11
Гонсало Буено
АП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Исаэль
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
Вчера, 20:55
1
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 16:55
2
Агкацев – о лучшем форварде РПЛ: «У кого‑то есть сомнения?»
Вчера, 10:31
13
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
13 ноября
19
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
13 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+