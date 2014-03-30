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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 30 марта 2014
Металлист
30.03.2014, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Шахтер
7'
А. Кучер (АГ)
31'
Марлос (П)
36'
Д. Коста
37'
Эдуардо
44'
Д. Срна
74'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
Желтая карточка
Д. Соуза
90'
+2
Замена
Д. Соуза
️️️️
А. Богданов
81'
75'
Замена
Бернард
️️️️
Эдуардо
74'
ГОЛ! 2:4!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
68'
Замена
Фред
️️️️
Илсиньо
57'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Вторая желтая
К. Вильягра
54'
Желтая карточка
К. Вильягра
53'
Замена
А. Гомес
️️️️
Юссуф
50'
44'
ГОЛ! 2:3!
Д. Срна
37'
ГОЛ! 2:2!
Эдуардо
Пас отдал
Д. Коста
36'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Степаненко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Марлос
31'
30'
Желтая карточка
А. Кучер
26'
Замена
В. Шевчук
️️️️
Исмаили
25'
Травма
Исмаили
Замена
А. Горяинов
️️️️
Б. Шуст
12'
Травма
Б. Шуст
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Кучер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
18
Папа Гуйе
(К)
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛП
8
Эдмар
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Павел Ксенз
ПП
10
Марлос
ПВ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
9
Эдуардо
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
7
Диего Соуза
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-1-4-1
35
Шуст
6
Азеведо
18
Гуйе
24
Юссуф
3
Вильягра
8
Эдмар
19
Пшеничных
10
Хавьер
90
Богданов
19
Ксенз
10
Марлос
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
27
Кривцов
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
77
Илсиньо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
35
Шуст
29
Горяинов
29
Горяинов
35
Шуст
90
Богданов
7
Соуза
7
Соуза
90
Богданов
24
Юссуф
10
Гомес
10
Гомес
24
Юссуф
31
Исмаили
13
Шевчук
13
Шевчук
31
Исмаили
77
Илсиньо
7
Фред
7
Фред
77
Илсиньо
9
Эдуардо
11
Бернард
11
Бернард
9
Эдуардо
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
ОСК Металлист
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